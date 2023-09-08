Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по адміністративній будівлі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області сягнула 52, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Кривий Ріг. Станом 12:30 загинула одна особа та 52 постраждало. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 44 поранених унаслідок удару. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам.

Через удар вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в прилеглих багатоповерхових житлових будинках, автомобілях, іншій цивільній інфраструктурі, розпочалася пожежа.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).