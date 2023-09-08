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11:22 08.09.2023

До України вдалося повернути 386 українських дітей із 744 тисяч, вивезених окупантами до РФ - Офіс президента

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До України вдалося повернути 386 українських дітей із 744 тисяч, вивезених окупантами до РФ - Офіс президента

Станом на 1 вересня, за даними російських ЗМІ, що посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до РФ незаконно вивезли понад 744 тисячі українських дітей, повідомила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на панельній дискусії в німецькому Бундестазі, присвяченій поверненню викрадених РФ українських дітей.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в п'ятницю, наразі офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей до РФз. Але реальні цифри можуть бути в декілька разів більшими, акцентувала Герасимчук.

На батьківщину вдалося повернути лише 386 українських дітей, зазначено в повідомленні Офісу президента.

"Це величезні масштаби злочину. Росія не надає жодній державі чи організації інформації про їхнє місцеперебування, стан здоров’я та будь-які обставини", - зазначила радниця керівника Офісу президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, яка брала участь у заході.

Захід організувала група німецьких депутатів за сприяння посольства України в Німеччині.

"Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна й так званої омбудсменки Львової-Бєлової є добрим знаком. Однак нам потрібне щось більше, ніж просто сигнали. Потрібні реальні дії... Щоб зупинити хвилю злочинів проти наших дітей, потрібно докласти спільних міжнародних зусиль", - додала Зарівна.

Теги: #діти #окупація #вивезення

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