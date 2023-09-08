Окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені

Російські окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.