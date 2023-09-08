Події

07:52 08.09.2023

Окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені

1 хв читати
Окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені

Російські окупанти випустили 281 снаряд по Херсонській області, є жертва і поранені, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації. 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #поранені #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 07.09.2023
У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

У Херсонській області підірвали авто з російськими військовими та співробітниками ФСБ

08:32 07.09.2023
За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області, є пошкодження

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області, є пошкодження

08:42 06.09.2023
За минулу добу троє людей дістали поранення в результаті обстрілу Херсонської області

За минулу добу троє людей дістали поранення в результаті обстрілу Херсонської області

08:11 05.09.2023
Окупанти випустили 227 снарядів по Херсонській області, поранено дитину

Окупанти випустили 227 снарядів по Херсонській області, поранено дитину

13:46 04.09.2023
На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

08:24 04.09.2023
У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

19:39 03.09.2023
ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

19:10 03.09.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

12:02 03.09.2023
У Білозерці Херсонської області через обстріл РФ пошкоджено дитячий садок

У Білозерці Херсонської області через обстріл РФ пошкоджено дитячий садок

08:39 03.09.2023
Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

Окупанти завдали ракетного удару по Сумах

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн - Пентагон

ОСТАННЄ

ЗС України мають успіх на південь від Роботиного та Бахмута

ЗС України мають частковий успіх на південь від Бахмута, за добу відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Ворог важкою артилерією обстріляв Покровську громаду Дніпропетровщини, пошкоджено підприємство

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

РФ вночі здійснила чергову ракетно-авіаційну атаку по Україні - Генштаб

Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити

Туреччина продовжує працювати над відновленням "Чорноморської зернової ініціативи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА