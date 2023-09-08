Події

07:28 08.09.2023

Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

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Російські окупанти завдали удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Зранку ворог влучив кількома ракетами (попередньо балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - написав він у телеграм-каналі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Є інформація про щонайменше одну постраждалу людину.

Малашко зазначив, що всі подробиці згодом.

 

 

 

Теги: #запорізька #постраждалий #балістика

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