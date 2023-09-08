Ворог уранці завдав удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений

Російські окупанти завдали удару попередньо балістикою по Запорізькій області, щонайменше один поранений, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Зранку ворог влучив кількома ракетами (попередньо балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - написав він у телеграм-каналі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Є інформація про щонайменше одну постраждалу людину.

Малашко зазначив, що всі подробиці згодом.