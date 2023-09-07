Події

15:28 07.09.2023

Буданов про спецоперацію з "перегону" в Україну Мі-8: Таке спілкування триває ще з декількома людьми

2 хв читати
Буданов про спецоперацію з "перегону" в Україну Мі-8: Таке спілкування триває ще з декількома людьми

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, коментуючи проведення спецоперації "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем, заявив, що таке спілкування триває з іще з декількома особами.

"Таке спілкування у нас як ішло з іще декількома особами, так і триває. А те, що відбулося, - це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами Буданова, російське військове керівництво "засмучене" через успішну операцію з "перегону" російського вертольота в Україну. Через це ФСБ РФ стало ще активніше працювати, однак, як переконаний Буданов, це їм нічого не дасть.

Раніше в ГУР повідомили, що 9 серпня 2023 року було здійснено спецоперацію української воєнної розвідки під кодовою назвою "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які допоможуть Україні.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який "перегнав" в Україну гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС РФ у межах спецоперації, повідомив, що сам вийшов на воєнну розвідку України, після чого вони почали спілкуватися і планувати операцію. За його словами, приблизно півроку відбувалося планування спецоперації.

28-річний російський пілот служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї Росії. Кузьмінов має звання капітана і посаду - командир вертольота Мі-8.

Теги: #операція #мі8 #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:34 06.09.2023
Медцентр "Лелека" провів унікальну операцію вагітній жінці з рідкісною патологією

Медцентр "Лелека" провів унікальну операцію вагітній жінці з рідкісною патологією

12:51 05.09.2023
У результаті унікальної спецоперації "Синиця" вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію РФ - ГУР МО України

У результаті унікальної спецоперації "Синиця" вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію РФ - ГУР МО України

13:11 01.09.2023
Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

10:51 01.09.2023
Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

10:16 01.09.2023
Два гелікоптери й літак окупантів не змогли збити український розвідувальний дрон у Криму - ГУР

Два гелікоптери й літак окупантів не змогли збити український розвідувальний дрон у Криму - ГУР

13:19 24.08.2023
У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

11:31 24.08.2023
Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

15:34 23.08.2023
Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

13:49 23.08.2023
ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

18:38 18.08.2023
У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Омбудсмен: Приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин

Умєров назвав пріоритети: суб'єктність Міноборони, забезпечення військових і розширення міжнародної коаліції

Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова

Ракетним ударом по Запорізькому району зруйновано цивільний об'єкт інфраструктури, жертв немає - голова ОВА

ОСТАННЄ

"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Із міськбюджету Києва одній із в/ч виділено 15,5 млн грн, на них куплено автомобілі та спорядження - мер

Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

У Львові нарахували понад 3,6 тисячі аварійних балконів - міськрада

Офіс українського омбудсмена ще не отримав від ООН відповіді щодо списку депортованих РФ дітей

Омбудсмен: Приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин

За час повномасштабного вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 242 людини, зокрема 13 дітей - МВС

П'ять фільмів візьмуть участь у нацвідборі на премію "Оскар" від України

Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК, перевірку якої офіс омбудсмена планує завершити до кінця вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА