Буданов про спецоперацію з "перегону" в Україну Мі-8: Таке спілкування триває ще з декількома людьми

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, коментуючи проведення спецоперації "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем, заявив, що таке спілкування триває з іще з декількома особами.

"Таке спілкування у нас як ішло з іще декількома особами, так і триває. А те, що відбулося, - це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами Буданова, російське військове керівництво "засмучене" через успішну операцію з "перегону" російського вертольота в Україну. Через це ФСБ РФ стало ще активніше працювати, однак, як переконаний Буданов, це їм нічого не дасть.

Раніше в ГУР повідомили, що 9 серпня 2023 року було здійснено спецоперацію української воєнної розвідки під кодовою назвою "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які допоможуть Україні.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який "перегнав" в Україну гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС РФ у межах спецоперації, повідомив, що сам вийшов на воєнну розвідку України, після чого вони почали спілкуватися і планувати операцію. За його словами, приблизно півроку відбувалося планування спецоперації.

28-річний російський пілот служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї Росії. Кузьмінов має звання капітана і посаду - командир вертольота Мі-8.