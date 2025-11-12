Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

Мер Львова Андрій Садовий закликав до стабілізації ситуації в країні, яка виникла після викриття корупції у сфері енергетики, зокрема, навколо АТ "НАЕК "Енергоатом", та проведення кадрових чисток.

"Зараз все дуже крихке. Ми мусимо опанувати цю бурю і зробити внутрішню зачистку. Іншого виходу нема. І часу теж", - написав Садовий у Facebook у середу.

Він припустив, що "для когось це просто реаліті-шоу на виліт, а точніше — на виїзд з країни". "Не уявляю, як ці новини має читати український захисник десь біля Покровська. А ті, хто насміхався з молоді, яка виходила з картонками (учасники акції протесту в підтримку НАБУ і САП у Києві – ІФ-У), - як ви тепер? Нормально? Не тисне? Дякую всім, хто робить свою роботу. Ворога треба нищити. Довіру треба заслужити", - додав мер Львова.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що про корупцію президентського оточення на енергетиці було давно відомо.

"Довіру можна відновити лише якщо "плівки" не залишаться інформаційною "атвєткою" на тиск СБУ і офісу на НАБУшників, а приведуть до вироків суду над усіма винними у корупції, яких ми чули, яких не дали почути і яких згадають", - написав він у Facebook.

Нардеп також наголошує, що "якщо Зеленський не ініціює разом з більшістю уряд демократичної проукраїнської єдності втрати будуть непоправними".

Народний депутат фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко також зазначає, що "зграя топ-корупціонерів під керівництвом топ-посадовців у владі діяла не один рік", починаючи ще з 2020-21 рр і нагадав про свої запити президенту України, які робив ще до повномасштабного вторгнення РФ, "щоб зупинити корупцію, для того, щоб захистити об’єкти "Енергоатома", для того, щоб не розкрадалися гроші українців з державних енергетичних компаній".

"Перше і головне: з посад мають бути звільнені всі чотири міністри, які задокументовані в цій корупційній сфері в енергетиці – і діючі, і колишні. Діючі з посад в уряді, колишні – з посад в наглядовій ряді, у тому числі Енергоатому". При чому не просто звільнені, а бути вони мають на допитах в НАБУ і давати свідчення, показувати і свідчити, де ці криптогаманці, в яких вони заховали мільярди… Далі – всі американські та європейські дозволи на проживання топ-корупціонерів мають бути скасовані і їх треба терміново повертати в Україну на допити. Третє – все, що вкрадене, в тому числі готівка, має слід і з Америки, і з ЄС, а відтак ці гроші задокументовані зараз відслідковуються, звідки і як потрапляли в кишені топ-корупціонерів… Ось що треба робити просто зараз, не зволікати", - переконаний Наливайченко.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук підтримав ініціативу голови Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасії Радіної (фракція "Слуга народу") невідкладно звільнити з посад всіх фігурантів аудіозаписів НАБУ, зроблених в межах розслідування діяльності корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства. "Повністю підтримую цей підхід. Управлінськими рішеннями щодо Наглядової Ради теперішню кризу не вирішити. Саме фігуранти з плівок саботували протягом більш ніж року намагання міжнародних партнерів створити дієвий орган. Поки вони на посадах - діла не буде", - написав він у Facebook.

Засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі також відреагував на розслідування діяльності корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства. "Як же мені тошно від цього корупційного серіалу!", - написав він у Facebook.

На питання у коментарях, як, на його думку, має чинити "цивілізована країна за таких обставин", Ліскі відписав, що сподівається насамперед на прем’єр-міністра Юлію Свириденко. "Дуже сподіваюсь на адекватність її порядність особисто Юлії Свириденко! Яка виступить ініціатором перезавантаження не тільки Енергоатому, а всіх сірих державних компаній, а офісу і особисто президенту вистачить сміливості це підтримати… Мені, особисто, дуже хочеться вірити що пані Юля, як раз має порядність і достатньо поваги до себе і до українців, щоб використати цей момент і посилити кількість світлих людей в уряді", - заявив він.

Представник інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса висловив побажання, щоб президент України Володимир Зеленський відреагував на ці події правильно "і зберіг залишки довіри і рейтингу". За його словами, поки що влада відреагувала "замало і запізно", при тому, що "корупція в енергосистемі, корупція навколо Енергоатому, не була ні для кого сюрпризом". "Методи комунікації провальні. Ігнорування проблеми, спроба дискредитації і знецінення НАБУ і САП через телеграм канали і штатних глашатаїв. З цього все почалось. І це було дуже погано", - констатував він.

Фурса переконаний, що відсторонення від посади міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, "нічого не вирішує", а припинення повноважень наглядової ради "Енергоатому" назвав "смішною", оскільки та не була спроможною. "Ключове – це звільнення міністрів. Це перший і нагальний крок. Не можна прикриватись вироками, до яких 2-3 роки мінімум. Це вже не спрацює. Мають бути звільнення. І призначення нових людей, що мають суспільну легітимність і довіру партнерів. І, звісно, завершення війни з НАБУ… Звісно, не завадило б посадити хоч одного з людей, що відомі як "друзі президента". Це зараз потрібно перш за все самому президенту. Когось треба принести в жертву… І головне. Влада має усвідомити, що ніяких швидких виборів не буде. І досить вже займатись популізмом", - написав він.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар назвав корупційний скандал навколо "Енергоатома" "ящиком Пандори", який "лише почав відкриватися, і з нього незабаром полізуть ще дивовижніші чудовиська". Він зазначив, що політична криза послабить країну, зараз момент максимально несприятливий для корупційного скандалу, і погодився з тезою, що "зробити президента України "хромою качечкою" є частиною плану нав’язати Україні неприйнятні умови "гнилої угоди".

"Ми маємо класичну ситуацію "програш-програш"… Тавруючи корупцію, чи ми граємо нині на руку росіянам? Однозначно. Тавруючи корупцію, чи ми даємо Заходу інструмент для тиску на Україну? Однозначно. Й навпаки, толеруючи корупцію, ми так само граємо на руку росіянам та західним "миротворцям". Тільки ще більше. Ми самі сюди потрапили, ми самі зайшли в цю пастку. Вихід із такої пастки лежить лише через правду, а не брехню… Якщо граєш у "програш-програш", стратегія гри є лише одна - вийти з гри якомога раніше. Поки програш не накопичився", - написав він у Facebook.

Пекар також констатує, що влада "ще недооцінює масштаби проблеми й намагається спустити її на гальмах".

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.