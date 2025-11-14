Інтерфакс-Україна
15:36 14.11.2025

Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

У четвер, 13 листопада, українська воєнна розвідка провела операцію, яка заблокувала ключову логістичну артерію кремля, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Поблизу населеного пункту сосновка у хабаровському краї рф пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресора рф, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР. Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно", – вказується у повідомленні.

В ГУР наголосили, що кемлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.

