Магазин Auchan Rive Gauche відновлює свою роботу після потрапляння уламків снаряда та пожежі

Компанія "Auchan Україна" менш ніж за тиждень після потрапляння уламків снаряда і пожежі відновила роботу гіпермаркету Auchan Rive Gauche, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, 30 серпня уламки снаряда впали на торговий центр Rive Gauche, де Auchan є якірним орендарем. Серед співробітників або клієнтів ТЦ ніхто не постраждав, пожежу було швидко локалізовано.

У будівлі було пошкоджено покрівлю та службові приміщення, проте опорні конструкції не зруйнувалися, а завдяки якісній протипожежній системі та роботі рятувальників вдалося зберегти неушкодженим торговий зал.

Наразі ТРЦ Rive Gauche отримав дозвіл на відкриття непостраждалої частини. Там, де були руйнування, розпочалися відновлювальні будівельні роботи.

В Auchan Rive Gauche за нормами продовольчої безпеки провели списання пошкоджених товарів на суму понад 3 млн грн. Гіпермаркет працюватиме в повному обсязі: відкриються всі відділи, асортимент товарів буде оновлено.

Auchan Retail - міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа ритейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Auchan Україна" у 2022 році з урахуванням трьох закритих гіпермаркетів становив 10,737 млрд грн, що на 26,3% нижче за результати за 2021 рік; збитки "Auchan Україна" за 2022 рік становили 1,236 млрд грн, водночас у 2021 році прибуток мережі становив 296,7 млн грн.

Як повідомлялося, запуск першої фази ТРЦ Rive Gauche площею 30 тис. кв. м відбувся в березні 2018 року. Друга фаза передбачає розширення загальної площі до 185 тис. кв. м.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна" (до лютого 2021 року Ceetrus Ukraine) - міжнародний девелопер торговельних центрів і ритейл-парків в Україні. Керує п'ятьма наявними торговими галереями та ритейл-парком. У стадії розробки перебувають три великих проєкти: ТРЦ Rive Gauche і Retail Park 2 (обидва - Київ), а також ТРЦ OVI (Одеса) - загальною площею понад 200 тис. кв. м.