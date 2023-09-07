Унаслідок нічних та ранкових обстрілів Сумщини пошкоджено шість житлових будинків - ОВА

Протягом ночі та вранці четверга російські окупанти здійснили п'ять обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області, пролунало 40 вибухів, пошкоджено шість приватних житлових будинків у Серединно-Будській громаді, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер уранці.

Зокрема, Середино-Будська громада постраждала від обстрілу з РСЗВ - 16 вибухів, по Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл (вісім вибухів).

На територію Краснопільської громади росіяни скинули 10 мін, а по Великописарівській зафіксовано обстріл із СПГ-9 (чотири вибухи).