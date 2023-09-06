Події

17:23 06.09.2023

Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

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Мер Києва Віталій Кличко обговорив із виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте відновлення українських аеропортів після війни.

"Обговорили й подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема й муніципального аеропорту столиці "Київ" імені І. Сікорського", - написав Кличко в телеграмі в середу.

Він зазначив, що Fraport - один із найбільших операторів аеропортів Європи. Спілкування відбувалося в онлайн-режимі.

"Подякував Німеччині за підтримку і допомогу, яку ми дуже цінуємо. Пан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву як благодійну допомогу 100 000 євро... Шульте наголосив, що впевнений: Україна має перемогти в цій війні і переможе! Я запросив його відвідати Київ", - повідомив Кличко.

Теги: #кличко #київ #аеропорти

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