Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте відновлення українських аеропортів після війни.

"Обговорили й подальшу співпрацю. В тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема й муніципального аеропорту столиці "Київ" імені І. Сікорського", - написав Кличко в телеграмі в середу.

Він зазначив, що Fraport - один із найбільших операторів аеропортів Європи. Спілкування відбувалося в онлайн-режимі.

"Подякував Німеччині за підтримку і допомогу, яку ми дуже цінуємо. Пан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву як благодійну допомогу 100 000 євро... Шульте наголосив, що впевнений: Україна має перемогти в цій війні і переможе! Я запросив його відвідати Київ", - повідомив Кличко.