Події

16:18 06.09.2023

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

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16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Російські окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області, внаслідок цього загинули 16 осіб, 28 травмовані, серед них один рятувальник, триває розбір завалів, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Росія обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинули та 28 травмовані. Серед потерпілих - рятувальник. ДСНС і поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів", - написав Клименко в телеграм-каналі в середу.

Глава МВС також повідомив, що лікарі та парамедики поліції надають необхідну допомогу постраждалим.

Рятувальники ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів. На ринку пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

 

Теги: #клименко #костянтинівка

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