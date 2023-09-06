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16:04 06.09.2023

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

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Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Росія відповість за терористичний акт у Костянтинівці Донецької області.

"Жахливий терористичний акт росії у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них одна дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, усі служби працюють, пожежу локалізовано.

"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - підсумував він.

 

Теги: #жертви #костянтинівка #шмигаль

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