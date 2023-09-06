Події

09:37 06.09.2023

Стефанчук візьме участь у парламентському саміті G7 в Японії

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Стефанчук візьме участь у парламентському саміті G7 в Японії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Токіо візьме участь у парламентському саміті країн "Великої сімки" (G7).

Як повідомляє пресслужба українського парламенту, 6-10 вересня спікер перебуватиме з робочим візитом у Японії.

"Участь у конференції голів парламентів країн "Великої сімки" також візьмуть голова Палати представників Японії Хіроюкі Хосода, спікер Палати представників США Кевін Маккарті, голова Національних зборів Франції Яель Браун-Піве, президентка Бундестагу ФРН Бербель Бас, президент Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтана, спікер Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойл, а також президентка Європейського парламенту Роберта Мецола", - наголошується в повідомленні.

Голова Верховної Ради запрошений як спеціальний гість саміту. Програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей і виступ Стефанчука перед учасниками парламентського саміту G7.

Робочий візит спікера українського парламенту відбувається на тлі активного діалогу з Японією щодо підтримки України у протидії російському агресору (у 2023 році Японія головує в G7).

Серед головних цілей візиту - посилення допомоги Україні з боку країн "Великої сімки", доповнення зусиль президента й уряду України та розширення співпраці з парламентами країн G7.

Окрім того, має на меті зміцнення двосторонніх відносин між Японією та Україною і розширення співпраці.

Теги: #японія #g7 #стефанчук

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