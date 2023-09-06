Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

Протягом доби Сили оборони знищили 610 окупантів, 8 танків, 12 бронемашин, 36 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 7 безпілотників, 16 одиниць автомобільної та спецтехніки, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 266290 (+610) осіб, танків - 4497 (+8) од, бойових броньованих машин - 8682 (+12) од, артилерійських систем - 5685 (+36) од, РСЗВ - 748 (+1) од, засоби ППО - 505 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4519 (+7), крилаті ракети - 1447 (+0), кораблі/катери - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8190 (+15) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 852 (+1)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.