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03:47 06.09.2023

Громадяни Білорусі, які постійно живуть за кордоном, не зможуть продовжувати паспорти в посольствах і консульствах

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Громадяни Білорусі, які постійно живуть за кордоном, не зможуть продовжувати паспорти в посольствах і консульствах


 Громадяни Білорусі, які постійно живуть за кордоном, не зможуть отримати, обміняти паспорт або продовжити його термін у посольствах і консульствах за кордоном. Про це йдеться в указі президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє Єврорадіо.
Згідно з документом, отримати або продовжити паспорт можна тільки в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації за місцем проживання. Біометричні паспорти можна буде також обміняти в міністерстві закордонних справ на території Білорусі.
Раніше подані звернення розглядатимуть у колишньому порядку.
Як уточнює Єврорадіо, указ Лукашенка також передбачає, що громадянин Білорусі, який перебуває за кордоном, у разі продажу своєї білоруської нерухомості або транспортного засобу, зобов'язаний повернутися в країну й особисто оформити угоду. Або особисто оформити довіреність на іншу особу у білоруських нотаріусів.
Як пише Голос Америки, у консульстві Білорусі в Литві підтвердили, що бачили указ, проте не можуть сказати про нього нічого конкретного - вони бачили тільки текст указу і чекають на його роз'яснення. Щойно вони з'являться, білоруське консульство в Литві обіцяє розмістити інформацію на своєму сайті та у Фейсбуці.

Теги: #паспорти #білорусь #закордон

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