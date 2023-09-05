Події

22:27 05.09.2023

Окупанти за день обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, будівлю ліцею та сільгосптехніку

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Окупанти за день обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, будівлю ліцею та сільгосптехніку


Російські війська за день обстріляли 9 громад Сумської області, було зафіксовано більше ніж 190 вибухів, пошкоджено будинки, будівлю ліцею та сільгосптехніку, повідомляють у зведенні військової обласної адміністрації станом на 21.00 вівторка.
"Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Миропільська, Шалигинська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Серединно-Будська громади", - інформує ОВА в Телеграм-каналі.
Наголошується, що окупанти здійснювали обстріли з різних видів зброї: мінометів, артилерії, безпілотників, гранатометів, танків і бойової авіації.
Зокрема, на територію Великописарівської громади було скинуто 38 мін, зафіксовано 26 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено одне господарське приміщення, будівлю ліцею, нежитлові приміщення, 2 трактори, 2 автомобілі та одне приватне домоволодіння.
Крім того, у Краснопільській громаді зафіксовано близько 50 вибухів, Хотинській - 32 вибухи, Шалигинській - 7, Миропільській - 5, Білопільській - 19, Знобсько-Новгородській - 7, та Середино-Будській - 2 вибухи. Також по Есманській громаді ворог завдав 4 удари некерованими авіаційними ракетами (НАР).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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