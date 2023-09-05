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19:06 05.09.2023

Литва передала Україні другий потужний автотрансформатор

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Литва передала Україні другий потужний автотрансформатор

За координації Міністерства енергетики України в рамках співпраці та допомоги у відновленні енергосистеми Литовська Республіка передала українській стороні вже другий потужний силовий автотрансформатор, здатний забезпечити електропостачанням до 200 тисяч домогосподарств, повідомило Міненерго у вівторок.

"Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії і трансформуватиме напругу з магістрального до розподільного рівня, забезпечуючи живленням до 200 тисяч домогосподарств", - зазначили у відомстві.

Міненерго висловило подяку донору - литовському оператору системи передачі електроенергії Litgrid, неурядовій організації Melina ir geltona (blue/yellow) та посольству Литви в Україні за сприяння в передачі автотрансформатора.

Транспортування автотрансформатора в Україну здійснювалося в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

"Підтримка литовських партнерів у вигляді потужного обладнання допомагає українським енергетикам не тільки відновлювати пошкоджені об’єкти, але і посилювати стійкість енергосистеми. Дякуємо нашим литовським друзям за цю підтримку", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Загалом із Литви в Україну надійшло вже 67 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1 286 тонн. Серед отриманого обладнання: електростанції резервного живлення, силові трансформатори, трансформатори струму-напруги, трансформатори струму, трансформатор напруги та інше обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми.

 

 

 

Теги: #литва #трансформатор

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