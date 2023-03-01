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12:28 01.03.2023

Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

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Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

Україна в рамках співпраці та допомоги у відновленні енергосистеми отримала від Литовської Республіки потужний силовий автотрансформатор, установлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

"Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити електроенергією до 200 тисяч домогосподарств", - повідомило Міністерство енергетики в середу.

Як зазначили у відомстві, необхідність трансформатора такої потужності міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із литовським колегою - міністром енергетики Дайнюсом Крейвісом, який оперативно відреагував на запит, після чого Литва передала Україні потрібне обладнання.

"Ми надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам", - наведено слова Галущенка на сайті Міненерго.

Транспортування цього автотрансформатора в Україну стало найбільшою логістичною операцією, яку коли-небудь координував Механізм цивільного захисту ЄС, наголосили в міністерстві.

Теги: #литва #трансформатор #енергетика

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