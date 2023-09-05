Федів про можливе призначення міністеркою культури: Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру

Колишня керівниця Українського культурного фонду (УКФ) Юлія Федів подякувала всім за підтримку її можливого призначення на посаду міністерки культури та інформаційної політики.

"Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру. У разі прийняття відповідного рішення, я розраховую на нашу співпрацю на благо розвитку української культурної та інформаційної сфер. Лише разом ми зможемо допомогти змінити процеси, лише разом ми переможемо. Обіймаю кожну і кожного, тисну руку", - написала Федів у фейсбуці, коментуючи своє можливе призначення на посаду міністерки культури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, призначення колишньої керівниці Українського культурного фонду (УКФ) Федів на посаду міністерки культури може відбутися в середині вересня.