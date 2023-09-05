Суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Коломойському 6 вересня - адвокат

Київський апеляційний суд у середу, 6 вересня, розгляне апеляцію захисту бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 509 млн грн, повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"Засідання з розгляду апеляції призначено на 11:20 6 вересня", - сказав адвокат агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн.

За рішенням суду він також має здати всі документи і не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть протягом п'яти днів.

Захист поінформував, що Коломойський відмовився вносити заставу в розмірі 509 млн грн, буде подано апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва.

Служба безпеки оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.