Події

08:58 05.09.2023

У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку Резнікова і звільнення Умєрова

1 хв читати
У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку Резнікова і звільнення Умєрова

На сайті Верховної Ради оприлюднено проєкти постанов про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України (№ 9679) і про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна (№9678).

Обидва документи зареєстровано на сайті парламенту 4 вересня.

Згідно з проєктом постанови № 9679, комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує ВР ухвалити відставку Резнікова.

Водночас комітет з питань економічного розвитку у своєму рішенні рекомендує Раді звільнити Умєрова з посади голови ФДМ.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку із займаної посади, а Умєров зі свого боку - заяву про відставку з посади глави ФДМ.

 

 

Теги: #рада #постанова #відставки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 04.09.2023
До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

12:51 01.09.2023
Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

19:29 24.08.2023
Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

15:27 24.08.2023
Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

Президент не брав участі у засіданні Верховної Ради в День Незалежності - нардеп

07:12 24.08.2023
Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

16:40 23.08.2023
Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

11:02 19.08.2023
На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

На сайті Ради з'явився законопроєкт про декриміналізацію порно

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

13:45 17.08.2023
Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

12:44 16.08.2023
Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами запорізького напрямку

Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

ОСТАННЄ

Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

Окупанти вдарили авіабомбами по Чернещині на Харківщині, зруйновано дитсадок

Повідомлення про мінування столичних ТРЦ не підтвердилося

СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

Ворог за добу 88 разів обстріляв населені пункти Запорізької області, загинула мешканка Малої Токмачки

Бійці ССО ліквідували гаубицю окупантів Д-30

Окупанти випустили 227 снарядів по Херсонській області, поранено дитину

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА