У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку Резнікова і звільнення Умєрова

На сайті Верховної Ради оприлюднено проєкти постанов про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України (№ 9679) і про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна (№9678).

Обидва документи зареєстровано на сайті парламенту 4 вересня.

Згідно з проєктом постанови № 9679, комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує ВР ухвалити відставку Резнікова.

Водночас комітет з питань економічного розвитку у своєму рішенні рекомендує Раді звільнити Умєрова з посади голови ФДМ.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку із займаної посади, а Умєров зі свого боку - заяву про відставку з посади глави ФДМ.