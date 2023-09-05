Повідомлення про мінування столичних ТРЦ не підтвердилося

Повідомлення про мінування столичних ТРЦ не підтвердилося, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Як і очікувалося, інформація про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом", - ідеться в повідомленні.

Крім того, вночі поліція отримала повідомлення про замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів.

"Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилася - знову помилкові виклики", - додали у відомстві.

КМВА просить жителів столиці зберігати спокій, оскільки безпекова ситуація в місті контрольована.

"Паніка, хаос, страх - цього хоче ворог. Але не отримає. Ситуація безпеки в Києві контрольована", - наголосили у відомстві.

Раніше ввечері в понеділок повідомлялося, що поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) столиці.