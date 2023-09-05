Події

08:01 05.09.2023

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

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Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, 9 танків, 7 бронемашин, 38 артсистем, 6 реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, 31 БПЛА, 30 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 265680 (+560) осіб, танків - 4489 (+9) од, бойових броньованих машин - 8670 (+7) од, артилерійських систем - 5649 (+38) од, РСЗВ - 747 (+6) од, засоби ППО - 504 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4512 (+31), крилаті ракети - 1447 (+0), кораблі/катери - 19 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8175 (+26) од, спеціальна техніка - 851 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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