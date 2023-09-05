Залужний призначив героя України Чаюка головним військкомом Львівської області

Начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначено заступника командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, полковника Дениса Чаюка, повідомляє прес-служба Львівського обласного ТЦК та СП у Фейсбуці.

"Наказом головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним був призначений начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – полковник Денис Чаюк", - йдеться у повідомленні.

Чаюк виконував бойові завдання під час проведення АТО та ООС на сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт та м. Дебальцеве Донецької області.

Повномасштабне вторгнення військовий зустрів на одному із полігонів Дніпропетровської області.

25 лютого, подолавши понад 200 км, батальйонна тактична група під його командуванням закріпилася на північних околицях м. Мелітополь Запорізької області. Дві доби він зі своїми бійцями стримував просування ворожих колон у напрямку Запоріжжя та забезпечував відхід із міста підрозділів Національної гварді.

Пізніше батальйонна тактична група Чаюка відійшла спочатку на лінію оборони Василівка-Токмак, за дві доби - на лінію Кам'янське-Горіхів. Там знову стримували натиск ворога.

22 березня під час визволення с. Малинівка Пологівського району Запорізької області зазнала поранення від ворожої гранати, з його ноги вилучили 18 осколків.

25 квітня 2022 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння Денису Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки та живої сили ворога.