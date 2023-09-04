Події

18:58 04.09.2023

На Дніпропетровщині внаслідок артобстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт -ОВА

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На Дніпропетровщині внаслідок артобстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт -ОВА

Внаслідок артилерійського обстрілу Нікопольського району частково зруйновано два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт, пошкоджено лінію електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Обірвана лінія електропередачі", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Він також повідомив уточнену інформацію про ранкову атаку БПЛА на область: "Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе й по Нікополю. А ще з безпілотника агресор скинув на місто боєприпас. Побите авто".

"Загиблих та поранених немає", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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