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14:11 04.09.2023

Заступник глави ОП Смирнов: Хочеться сподіватися, що ситуація з корупцією у Верховному Суді стане каталізатором системних змін

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Заступник глави ОП Смирнов: Хочеться сподіватися, що ситуація з корупцією у Верховному Суді стане каталізатором системних змін

Судову систему України забезпечено ефективними інструментами Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), які приведуть її до ладу та посприяють суспільній довірі, а корупційний скандал у Верховному Суді може стати каталізатором системних змін, вважає заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, що необхідно, щоб повернути рівень довіри українців до судів і суддів, який був до корупційного скандалу з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, заступник голови Офісу президента сказав: "Коли людина фотографується з головою Верховного суду США, з американським генпрокурором, а потім у своєму робочому кабінеті складає мільйони доларів, то ця ситуація з усіх точок зору - понятійної, ментальної, соціальної, політичної, юридичної - жахлива. Але мені хочеться сподіватися, що якраз вона і стане каталізатором системних змін і зрушень".

За словами Смирнова, судова система, як і інші органи влади, має бути міцною та інституційно незалежною, а з цим величезна проблема.

"Але за рахунок того, що ми змогли за останні три роки побудувати доброчесні ВРП, ВККС, сподіваюся, що судова система наразі забезпечена ефективними інструментами, які дадуть змогу привести її до тями й до ладу, щоб вона почала жити за правилами, а суспільство почало довіряти їй", - наголосив заступник глави Офісу президента.

На думку Смирнова, судовій системі України не довіряють переважно через голос певних громадських організацій, активістів, які "спеціалізуються" на експертизі того, що відбувається в судовій реформі. "Вони частіше за всіх виходять і кажуть: "Там усе погано". Так ми точно ніколи не побудуємо взаємну довіру між суспільством і судовою владою. Громадські організації, які з ранку до ночі критикують, на мій погляд, тільки відпрацьовують гранти. Ну зробіть щось корисне, а не тільки критикуйте, станьте медіатором між суспільством і судовою владою", - зазначив він.

Важливим моментом заступник глави Офісу президента назвав необхідність повернення Верховного Суду до функціоналу правозастосовної практики. "Верховний Суд останні п’ять років не працював як Верховний Суд - він має робити сталу правозастосовну практику у виключних правових проблемах, а не виносити рішення щодо аліментів", - пояснив Смирнов.

"Таким чином, побудова здорової судової системи базується на роботі Верховного Суду як правозастосовного суду в масштабах всієї країни і ВРП і ВККС, які сумлінно працюють і не залежать від впливу Офісу генпрокурора, силовиків або Офісу президента. А все, про що були домовленості з міжнародними партнерами в аспектах реалізації судової реформи, - ми виконали", - підсумував заступник глави Офісу президента.

Теги: #смирнов #офіс_президента

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