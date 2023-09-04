Голова ВАКС: Ми адаптувалися до "воєнного" режиму роботи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) протягом усього часу повномасштабної агресії РФ безперервно здійснював свою діяльність, судді адаптувалися до "воєнного" режиму роботи, зазначає голова ВАКС Віра Михайленко.

"Війна впливає на всі сфери державного та суспільного життя, і правосуддя - не виняток. Вимоги законодавства незмінні - правосуддя має здійснюватися навіть в умовах воєнного стану. Такий правовий режим не звільняє від дотримання процесуальних норм і розумних строків під час розгляду кримінальних проваджень", - розповіла Михайленко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що протягом 19 місяців війни ВАКС "безперервно здійснював свою діяльність, хоча це було непросто".

"Можемо констатувати, що ми адаптувалися до "воєнного" режиму роботи, суд працював і працює стабільно. Як і вся країна, ми демонструємо стійкість", - зазначила голова ВАКС.

Михайленко повідомила, що декілька працівників суду захищають Україну в гарячих точках, частина суддів і представників апарату суду виконують бойові завдання у вільний від основної діяльності час у складі добровольчого формування.