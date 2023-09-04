Події

09:27 04.09.2023

Поліція Києва знову отримала повідомлення про мінування всіх шкіл і коледжів

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Поліція Києва знову отримала повідомлення про мінування всіх шкіл і коледжів

Працівники поліції Києва знову отримали інформацію про мінування всіх середніх шкіл, а також коледжів, розташованих у столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі вранці в понеділок.

У КМВА зазначають, що рішення про евакуацію з приміщень дітей і вчителів ухвалюватиме додатково адміністрація навчальних закладів і поліція.

У військовій адміністрації закликають зберігати спокій і стежити за оновленням інформації.

Як повідомлялося, 1 вересня поліція також отримала повідомлення про замінування всіх шкіл, однак після перевірки ця інформація не підтвердилася.

Теги: #київ #мінування #школи

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