Поліція Києва знову отримала повідомлення про мінування всіх шкіл і коледжів

Працівники поліції Києва знову отримали інформацію про мінування всіх середніх шкіл, а також коледжів, розташованих у столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі вранці в понеділок.

У КМВА зазначають, що рішення про евакуацію з приміщень дітей і вчителів ухвалюватиме додатково адміністрація навчальних закладів і поліція.

У військовій адміністрації закликають зберігати спокій і стежити за оновленням інформації.

Як повідомлялося, 1 вересня поліція також отримала повідомлення про замінування всіх шкіл, однак після перевірки ця інформація не підтвердилася.