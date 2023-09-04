У ГУР Міноборони розкрили подробиці спецоперації щодо передачі гелікоптера Мі-8 російським пілотом в Україну

Українська розвідка у документальному фільмі "Збиті льотчики росії" розповіла подробиці спецоперації "Синиця", у ході якої російський пілот перегнав гелікоптер Мі-8АМТШ Повітряно-космічних сил РФ на територію України, повідомила пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР МОУ) у Facebook.

"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі та почали планувати мій переліт", - розповів 28-річний капітан, командир гвинтокрила Мі-8 Максим Кузьмінов.

За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти в таємниці та успішно завершити, оскільки розвідка України змогла організувати безпечний коридор.

"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. (…) Перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Напевно, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", – сказав російський пілот.

Вказується, що 28-річний Кузьмінов служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора у військовій частині №13984 з пунктом постійної дислокації в приморському краї РФ.

Як повідомляє ГУР, головним мотивом свого вчинку Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала Росія проти України, а також небажання бути причетним до військових злочинів.

"Те, що зараз відбувається – це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку полягає в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я чудово знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Весь світ допомагає, тому що розуміє, що перш за все треба цінувати людське життя (…) Ніхто не хоче цієї війни", - пояснив він свою позицію.

Кузьмінов закликає й інших російських пілотів наслідувати його приклад.

Тим часом у ГУР нагадали, що наша держава надає всі передбачені міжнародним правом, українським законодавством та відповідними державними програмами гарантії безпеки та винагороди льотчикам із РФ, які переправлять сюди справну авіатехніку.

Як повідомлялося раніше, гелікоптер Мі-8 Збройних сил РФ був захоплений українськими спецслужбами в результаті спецоперації ГУР, яка тривала понад шість місяців. Гелікоптер приземлився на Харківщині, разом з пілотом на борту знаходилися два члени екіпажу, які не знали, куди він насправді летить, і згодом були ліквідовані. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.