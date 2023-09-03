Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

Двоє мирних жителів м.Середина-Буда Шосткинського району Сумської області дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook у неділю, обстріл вівся з мінометів і ствольної артилерії. У місті також сталося загоряння автомобіля.

Крім того, окупанти обстріляли за минулу добу села Зноб-Трубчівське, Бачівськ, Чуйківка Шосткинського району та с. Бояро-Лежачі Конотопського району Сумської області, села Грем'ячка, Залізний Міст, Тимоновичі, Карповичі, Грем'яч Новгород-Сіверського району і Єліне Корюківського району Чернігівської області. Жертв і постраждалих у цих селах немає, про руйнування та пошкодження майна не повідомляють.

"Сумська область. Шосткинський район: Зноб-Трубчевське - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Середина-Буда - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 10 приходів, ймовірно, ствольна артилерія... Бачівськ - 12 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; Чуйківка - 5 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Конотопський район: Бояро-Лежачі - 18 приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Грем'ячка - 16 приходів, імовірно міномет 82 мм; Залізний Міст - 7 приходів, імовірно міномет 120 мм; Тимоновичі - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм; Карповичі - 13 приходів, імовірно міномет 120 мм; 12 приходів, імовірно, міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 3 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Сновська громада: Єліне - 13 приходів, імовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Усі населені пункти, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська та Курська області). Загалом за добу нараховано 15 обстрілів (126 вибухів) із різних видів озброєння.