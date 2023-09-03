Унаслідок обстрілів за добу загинули два жителі Донецької області, ще двоє дістали поранення

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, внаслідок чого за добу загинули 2 мирних жителі, ще двоє були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в неділю вранці.

"За 3 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Вугледарі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - інформував він у своєму телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.