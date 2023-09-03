Події

05:32 03.09.2023

Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW

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Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW


Українські сили продовжили контрнаступальні операції на заході на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області і 2 вересня просунулися вперед, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська відійшли з південних околиць селища Работине на невказані позиції.
Також вказується, що ЗСУ подолали російську "першу лінію оборони" на деяких ділянках запорізького напрямку, але ситуація залишається складною через додаткові бетонні укріплення і щільні мінні поля.
Крім того, йдеться в огляді Інституту з посиланням на українських військовослужбовців, російські сили розкидають легкозаймисті речовини на заміновані поля і підпалюють їх за допомогою гранат, що запускаються з дронів. У такий спосіб вони намагаються завадити українським зусиллям із розмінування, які дозволяють ЗСУ просуватися на певних напрямках.
Також в огляді звертають увагу на можливості вогневої підтримки ЗСУ. Аналітики вважають, що українські сили артилерії "рівні або навіть кращі", ніж у російських військ, і що вони змогли відкинути російські артилерійські частини від лінії фронту, не даючи їм змоги підтримувати армію РФ.

Однак, це спостереження не завжди вірне по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний вогонь російської артилерії, що коригується безпілотниками. Разом з тим, пише ISW, починаючи з липня українським силам вдалося серйозно пошкодити російські артилерійські радари.

Теги: #україна #фронт #запорізька_область #isw

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