Події

03:46 03.09.2023

Нова політика безпеки в соцмережі X (Twitter) сприяла поширенню російської пропаганди - доповідь ЄС

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Нова політика безпеки в соцмережі X (Twitter) сприяла поширенню російської пропаганди - доповідь ЄС


Реформи Ілона Маска в (колишньому) Твіттері сприяють збільшенню охоплення російської пропаганди, про це свідчить дослідження, опубліковане Європейською комісією, повідомляє BBCNews.
"Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів у першій половині 2023 року ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Твіттера", - йдеться в дослідженні некомерційної аналітичної групи Reset.
Водночас, пише BBCNews, дослідження засвідчило, що політика таких компаній, як Telegram і Meta, що володіють Інстаграмом і Фейсбуком, також виявилася неефективною в обмеженні російської дезінформації.
"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення прокремлівських акаунтів у соціальних мережах істотно збільшилися по всій Європі", - йдеться у доповіді.
Наголошується, що акаунти, підтримувані РФ і не заблоковані в Євросоюзі, мають щонайменше 165 млн передплатників, і 2022 року їх переглянули щонайменше 16 млрд разів.
Як наголошується в доповіді, "в абсолютних цифрах прокремлівські акаунти, як і раніше, охоплюють найбільшу аудиторію на платформах Meta. Тим часом, розмір аудиторії підтримуваних Кремлем акаунтів у Телеграмі збільшився більш ніж утричі".

Теги: #єс #соцмережі #пропаганда_рф #маск

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