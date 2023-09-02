Події

23:23 02.09.2023

Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

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Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення


 Унаслідок масованого обстрілу протягом дня в Сумській області одна людина загинула, двоє дістали поранення, під вогнем опинилися 8 місцевих громад, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 суботи.
"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 105 вибухів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Обстрілу зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Серединно-Будська, Хотинська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Наголошується, що по місту Середина-Буда здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приміщення будинку культури, дістали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого дістали поранення 4 цивільні особи, 1 правоохоронець загинув. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, по м. Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства - ЖЕКу.
Крім того, внаслідок мінометного обстрілу в Краснопільській громаді було 5 вибухів, пошкоджено лінію електропередач і газопровід.

За даними обладміністрації, через мінометні та артилерійські обстріли у Зноб-Новгородській громаді було 8 вибухів, в Есманській - 11, Хотинській - 8, Дружбівській - 8, Новослобідській - 20, а також у Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів від артилерії і 12 вибухів через танкові обстріли.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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