ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

Енергохолдинг ДТЕК достроково завершив черговий капітальний ремонт енергоблока потужністю 200 МВт на одній зі своїх теплоелектростанцій.

Як зазначається в повідомленні холдингу в телеграм-каналі в суботу, це вже другий енергоблок, який упродовж тижня йому вдалося додати в енергосистему.

"У підсумку маємо +390 МВт потужності до енергетичної міцності України", - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, станом на кінець серпня ДТЕК анонсував завершення до кінця року планових ремонтів 27 енергоблоків ТЕС, дев'ять із яких уже відремонтовано, а сім на той час перебували в ремонті.