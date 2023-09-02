Події

20:18 02.09.2023

ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

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ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

Енергохолдинг ДТЕК достроково завершив черговий капітальний ремонт енергоблока потужністю 200 МВт на одній зі своїх теплоелектростанцій.

Як зазначається в повідомленні холдингу в телеграм-каналі в суботу, це вже другий енергоблок, який упродовж тижня йому вдалося додати в енергосистему.

"У підсумку маємо +390 МВт потужності до енергетичної міцності України", - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, станом на кінець серпня ДТЕК анонсував завершення до кінця року планових ремонтів 27 енергоблоків ТЕС, дев'ять із яких уже відремонтовано, а сім на той час перебували в ремонті.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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