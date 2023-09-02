Події

19:34 02.09.2023

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

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У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому мають обрати запобіжний захід, передає Суспільне.

Як повідомляє Радіо Свобода, "судове засідання з обрання запобіжного заходу Коломойському проводять у закритому режимі на вимогу самого Коломойського".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу бізнесмену Ігорю Коломойському.

"За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у скоєнні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #суд #коломойський #підозра

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