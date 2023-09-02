На Харківщині один загиблий і одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ з артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік. У м. Вовчанськ унаслідок артилерійського обстрілу було поранено 73-річну жінку. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Сенькове Куп'янського району через обстріли загорілася трава і чагарники. У с. Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Ще одна лісова пожежа через обстріли виникла в с. Шейківка Ізюмського району.