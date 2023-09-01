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23:16 01.09.2023

Участь ПАР в ініційованих Україною консультаціях є важливою для консолідації всіх провідних країн навколо ключових принципів світу

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Участь ПАР в ініційованих Україною консультаціях є важливою для консолідації всіх провідних країн навколо ключових принципів світу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що участь ПАР в ініційованих Україною консультаціях є важливою для консолідації всіх провідних країн світу, повідомляє прес-служба глави держави.

"Участь Південно-Африканської Республіки в ініційованих Україною консультаціях на рівні радників з національної безпеки дуже важлива для консолідації всіх провідних країн світу навколо ключових принципів миру та відновлення поваги до міжнародного права", – цитує прес-служба слова Єрмака, сказані під час телефонної розмови з Муфамаді.

Він подякував за участь ПАР та особисто Муфамаді у двох попередніх зустрічах на рівні радників у Джидді та Копенгагені про відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

Єрмак зазначив, що вже понад 70 країн світу підтримують "формулу миру" та готові брати участь у її імплементації. Україна активізує підготовку до проведення у 2023 році Глобального саміту світу та працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Також голова ВП розповів Муфамаді про підготовку чергової зустрічі радників з національної безпеки, присвяченої реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого та справедливого світу, та запросив його особисто взяти участь у цьому заході.

Сторони домовилися координувати подальші дії, зокрема щодо багатосторонніх форматів та ініціатив. 

Теги: #юар #україна #консультації #єрмак

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