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13:46 01.09.2023

Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

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Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Правоохоронці повідомили про підозру й узяли під варту фітнес-тренера з Полтави, зокрема, за образу честі та гідності військовослужбовця й нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів.

"За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури фітнес-тренеру з Полтави повідомлено про підозру. Йому інкримінують умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, образу честі і гідності військовослужбовця, а також виготовлення і поширення матеріалів, які містять образу його честі і гідності (ч. 2 ст. 345, ч. 1, 2 ст. 435-1 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Як нагадує пресслужба Офісу генпрокурора, у серпні на одній із вулиць Полтави чоловік словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували свої службові обов’язки. Одним із працівників був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій. Свої дії тренер фіксував на камеру. У подальшому відзняте відео з "коментарями" виклав на власній сторінці в соціальній мережі.

"Також встановлено, що 29 серпня під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився зухвало, нецензурно висловлювався та завдав тілесні ушкодження одному з правоохоронців", - додали в прокуратурі.

Викриття та затримання особи здійснювали працівники поліції та УСБУ в Полтавській області.

 

Теги: #прокуратура #підозра

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