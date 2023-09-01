Події

13:41 01.09.2023

Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

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Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації на Херсонщині майже третина об'єктів не підлягає відновленню, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Майже третина (об'єктів не підлягає відновленню внаслідок російської агресії - ІФ-У). Тобто з 15 тисяч пошкоджених цивільних об'єктів не підлягають відновленню близько 5 тисяч будинків", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він додав, що внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС таких будинків налічується понад 1300.

"Але це число не є постійним, тому що ми весь час активуємо ці показники: працюють комісії, які обстежують й описують кожен будинок, роблять чеклісти, за якими потім людям компенсуватимуть їхні втрати", - уточнив голова ОВА.

Теги: #херсонська_область #прокудін

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