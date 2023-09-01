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13:37 01.09.2023

На Херсонщині є 330 укриттів, де люди можуть перебувати тривалий час - голова обладміністрації

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На Херсонщині є 330 укриттів, де люди можуть перебувати тривалий час - голова обладміністрації

У Херсонській області обладнано 330 захисних споруд, придатних для тривалого перебування людей, до них забезпечено цілодобовий доступ, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсонській області вже є 330 захисних споруд, придатних для тривалого перебування людей, вони оснащені всім необхідним: там є і ліжка, і стільці, і продукти харчування, і вода, і електрика від генераторів, і туалети. До цих укриттів забезпечено цілодобовий доступ", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в області також тривають роботи в ще шести сховищах і в 29 найпростіших укриттях, а одразу після цього буде підготовлено кошторисну документацію на обладнання ще 20 таких укриттів.

"Крім цього, в області є 198 вуличних укриттів. Їх встановлено в місцях масового скупчення людей. Ще 10 укриттів буде придбано найближчим часом за кошти обласного бюджету. Також очікуємо ще 10 захисних споруд протягом вересня від Товариства Червоного Хреста України", - додав очільник обладміністрації.

Прокудін також зазначив, що паралельно місцеві військові адміністрації закуповують мобільні укриття та встановлюють їх у необхідних місцях.

Теги: #херсонська_область #прокудін

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