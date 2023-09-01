У МЗС України засудили запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив рішення Фундації Нобеля запросити російських і білоруських послів на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій, незважаючи на розв'язану проти України війну.

"Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця. Зусилля, які не приведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він також зазначив, що за таких умов у Кремлі сприймуть рішення фундації повернутися до business as usual лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.

У МЗС нагадали, що минулого року Фундація Нобеля не запрошувала російських і білоруських послів у відповідь на російську агресію проти України. "І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - закликали у відомстві.

Раніше Фундація Нобеля на своєму сайті оголосила про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет з нагоди вручення Нобелівських премій цього року в Стокгольмі.