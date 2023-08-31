Події

23:09 31.08.2023

Стефанчук звернувся до спікера парламенту Словаччини у зв'язку із недавніми заявами про намір продовжити ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

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Стефанчук звернувся до спікера парламенту Словаччини у зв'язку із недавніми заявами про намір продовжити ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

Голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук звернувся до речника словацького парламенту Бориса Коллара з проханням зрозуміти яку загрозу для безпеки України несе продовження заборони на імпорт української сільгосппродукції.
"Шановний пане спікер Борис Коллар! Сьогодні ЗМІ повідомляли, що ви закликали уряд Словаччини разом із Польщею та Угорщиною продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня. Дорогий друже, я точно знаю, що ви справжній друг України. (…) Тому я звертаюся до вас з проханням зрозуміти, що запровадження таких обмежень не лише суперечить вимогам ЄС, а й становить суттєву загрозу безпеці України", - написав Стефанчук у Twitter.
Він наголосив, що таким чином вчинила Росія, перекривши значну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.
"Тому запровадження вищезгаданих обмежень нашими країнами-партнерами буде не лише недружнім кроком, а й фактично поставить під загрозу аграрний сектор України у найважчий момент. Адже саме за кошти, одержані від продажу нашого зерна, ми фінансуємо нашу армію, а потім і нашу спільну Перемогу", - зазначив він.
Стефанчук попросив у Коллара підтримки та закликав докласти зусиль для допомоги Україні.
"Зараз час єдності, а не суперечок", – резюмував він.
Як повідомлялося раніше, Коллар звернувся до глави уряду з вимогою після закінчення у вересні терміну дії ембарго Європейського Союзу приєднатися до закриття кордонів Польщею та Угорщиною для імпорту українського зерна, побоюючись його напливу та ризику підвищення цін. При цьому він наголосив, що не йдеться про припинення транзиту.
Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, проте дозволила транзит цих товарів зазначені країни.
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш заявив у п'ятницю, що країни так званої коаліції цих п'яти країн прифронтових вимагають продовження обмежувальних заходів до кінця року. Україна категорично проти цього рішення.

 

 
Теги: #зерно #україна #експорт #обмеження #словаччина

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