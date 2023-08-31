Понад 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Через російську збройну агресію проти України постраждали вже 1624 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1624 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. З них майже третина (591 об'єкт) - зруйновані", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина яких припадає на Одещину (5 одиниць).

Зазначено, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

На сьогодні загалом постраждали: клубні заклади - 769; бібліотеки - 610; музеї та галереї - 93; театри та філармонії - 30; заклади мистецької освіти - 122.

"Варто зазначити, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та окупації", - підсумували в Мінкультури.