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14:22 31.08.2023

Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі - Зеленський

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Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP заявив, що Україні потрібно близько 160 винищувачів F-16, щоб не дати Росії домінувати в повітряному просторі.

Так, за його словами, Україні на додаток до вже обіцяних країнами Заходу близько 60 винищувачів F-16, які мають бути введені в бойовий стрій українськими пілотами до початку 2024 року, необхідно ще сто винищувачів.

"Сьогодні у нас є домовленість про майбутню поставку 50-60 винищувачів...Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі", - заявив він, додавши, що ця допомога прийшла "пізніше, ніж він хотів", а домінування Росії в небі "абсолютне".

Винищувачі мають з'явитися в українському небі на початку наступного року, сказав Зеленський, визнавши, що питання складне, оскільки потребує підготовки не лише пілотів, а й інженерів, а також великої кількості спеціалізованого обслуговування.

На думку українського президента, винищувачі потрібні для оборони і захисту цивільного населення, а не для контрнаступу.

"Ми воюємо з Росією, ми воюємо за нашу українську землю, проти загарбницької політики Російської Федерації. Винищувачі нам потрібні тільки для того, щоб захищати себе. Для захисту нашої землі, нашого моря, нашого неба", - сказав він.

Ще одним актуальним напрямом використання F-16, зазначив Зеленський, є забезпечення того, щоб "Росія незаконно не запанувала в Чорному морі і не запанувала російська агресія, перекривши наші зернові коридори в Чорному та Азовському морях".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив про те, що ВПС потребують близько 120 західних винищувачів.

 

Теги: #україна #винищувачі #потреби

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