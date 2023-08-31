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13:46 31.08.2023

Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського ВПК: уражено ціль за 700 км

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Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної зброї українського ВПК: уражено ціль за 700 км

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер селекторну нараду з керівниками ключових міністерств і відомств.

"Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється", - написав президент у телеграм-каналі.

Також глава держави заслухав доповідь Міністерства оборони щодо надходження зброї та боєприпасів, зокрема отримання Україною великої партії броньованих "медеваків" (броньована медична машина - ІФ-У). "Те, що зараз дуже потрібно", - зазначив Зеленський.

"Мінстратегпром - про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!", - повідомив він.

Крім того, за словами Зеленського, Міністерство інфраструктури готує наступні кроки в межах "зернового коридору". Зі свого боку Кабінет Міністрів, Офіс президента працюють над підготовкою до зими: енергетична система, пункти незламності, бомбосховища.

Він додав, що МВС у рамках селектора відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. Заслухано звіти розвідок про військові та політичні кроки РФ.

"Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу", - резюмував президент.

Теги: #впк #успіхи #цілі

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