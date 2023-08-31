В Офісі генпрокурора чекають на інформацію від Міжнародного Червоного Хреста про українських дітей, депортованих до Білорусі

Офіс генерального прокурора України вивчає роль Білорусі в незаконному переміщенні та депортації українських дітей і чекає на якнайшвидшу відповідь від Міжнародного Червоного Хреста на запит щодо дітей, яких було депортовано до Білорусі.

"Роль Білорусі досліджується від того моменту, коли ми розпочали кримінальне провадження щодо депортації. У нас була інформація, що діти, зокрема, депортувалися на території Білорусі. Можливо, це були не настільки масштабні переміщення і депортація (як на територію РФ - ІФ-У), але такі випадки були", - розповіла в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко.

Вона наголосила, що роль Червоного Хреста Білорусі також вивчається - українські прокурори зафіксували всю наявну інформацію щодо цього.

"Ми відправили офіційний запит - важливо отримати інформацію, про яку саме групу дітей йшлося, яку кількість, в яких умовах вони переміщалися й інші важливі деталі. Оскільки Червоний Хрест розпочав своє службове розслідування, дуже сподіваємося, що нам цю інформацію якнайшвидше нададуть", - повідомила Усенко.

Як повідомлялося раніше, білоруський опозиційний портал "Зеркало" оприлюднив матеріал про те, що голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на Донбас не лише передав гуманітарну допомогу, а й знявся в репортажі телеканалу "Беларусь 1", де зізнався, що його організація бере участь у вивезенні дітей з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування можливої участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі. За словами українського генерального прокурора Андрія Костіна, участь Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей є співучастю в міжнародному злочині.