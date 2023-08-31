Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей - керівниця департаменту Офісу генпрокурора

Українська прокуратура зафіксувала, що від катувань російських окупантів за період повномасштабної агресії РФ постраждали 75 українських дітей, абсолютна більшість із них - у с. Ягідне Чернігівської області.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко розповіла, що агресор скоює стосовно дітей міжнародні злочини різних категорій.

"На сьогодні органи досудового розслідування і прокурори документують такі злочини у понад 3200 кримінальних провадженнях. З них – вбивства, каліцтва, викрадення дітей, примусове переміщення, депортація, сексуальне насильство щодо дітей, напади на установи та заклади для дітей", - повідомила вона.

За словами Усенко, викрадення часто супроводжується тортурами та незаконним позбавленням волі.

"Постраждали внаслідок тортур 75 дітей. З них 69 - в Ягідному на Чернігівщині. Умови, в яких перебували діти разом із дорослими в підвалі школи, поводження з ними - прирівнюються до тортур", - наголосила керівниця департаменту.

Також вона повідомила, що прокурори зафіксували поодинокі випадки в Херсонській і Харківській областях, коли дітей позбавляли волі та піддавали тортурам разом із дорослими.

Усенко уточнила, що діти постраждали через те, що, за версією окупантів, могли передавати інформацію про пересування російської техніки та коригувальну інформацію для ЗСУ.

Керівниця Департаменту Офісу генпрокурора додала, що повідомлення про катування надходили вже після звільнення територій, більшість випадків сексуального насильства - на сьогодні їх зафіксовано 13 - також були встановлені після деокупації.