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11:38 31.08.2023

У ромів-переселенців залишаються проблеми інтеграції, дискримінації та доступу до ринку праці - Держетнополітики

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У Державній службі з етнополітики та свободи совісті заявляють, що у ромів-переселенців залишаються проблеми інтеграції, дискримінації та доступу до ринку праці.

"Ризики і наслідки повномасштабної війни для більшості суспільства і для груп національних меншин, становище яких і раніше було вразливим, мають різний характер. Однією з таких вразливих етноспільнот є роми", - йдеться в повідомленні пресслужби Держетнополітики.

Зазначається, що згідно з дослідженням міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі", що проводилося впродовж травня 2023 року серед ромів-переселенців у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Закарпатській областях, ситуація в цієї групи населення покращилася.

Проте залишаються проблеми інтеграції, дискримінації, доступу до ринку праці та забезпечення фінансової незалежності сімей переселенців, інформації, доступу дітей до освіти. Особливо складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У відомстві також розповіли про ініціативи Держетнополітики щодо розробки та впровадження інклюзивних моделей і програм щодо ромів у державній політиці.

Теги: #роми #переселенці

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