Події

10:02 31.08.2023

Понад 60 людей загинули під час пожежі в центрі Йоганнесбурґа

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Пожежа в будинку, розташованому в центрі Йоганнесбурґа, призвела до загибелі щонайменше 63 осіб, ще 43 людини дістали травми, повідомив у четвер у  твіттері представник екстрених служб міста Роберт Мулаудзі.

Влада міста заявила, що дотепер загоряння майже повністю ліквідовано. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Повідомляється, що в будинку, де рано-вранці в четвер спалахнула пожежа, розташовувалася неофіційна нічліжка для бездомних. За словами свідків, там проживали майже 200 осіб.

Теги: #пожежа #йоханнесбург

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