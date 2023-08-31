Понад 60 людей загинули під час пожежі в центрі Йоганнесбурґа

Пожежа в будинку, розташованому в центрі Йоганнесбурґа, призвела до загибелі щонайменше 63 осіб, ще 43 людини дістали травми, повідомив у четвер у твіттері представник екстрених служб міста Роберт Мулаудзі.

Влада міста заявила, що дотепер загоряння майже повністю ліквідовано. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Повідомляється, що в будинку, де рано-вранці в четвер спалахнула пожежа, розташовувалася неофіційна нічліжка для бездомних. За словами свідків, там проживали майже 200 осіб.